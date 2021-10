Bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am Samstagabend in der Nähe von Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein 58-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei bestand zunächst Lebensgefahr, ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich bestehe keine Lebensgefahr mehr, so die Polizei weiter. Der Mann war zwischen Osterburken und Rosenberg aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung geprallt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.