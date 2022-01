Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 72-jähriger Radfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Radfahrer schwer am Kopf verletzt. Er kam in ein Heidelberger Krankenhaus. Bei dem Radfahrer hatte die Polizei nach eigenen Angaben eine Blutalkoholkonzentration von 2,33 Promille festgestellt. Den Fahrzeugschaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.