Zwei Schwerverletzte bei Unfall durch alkoholisierten Fahrer

Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 47-jährige Unfallverursacher war auf der Bundesstraße von Mannheim in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verlor, schreibt die Polizei. Sein Wagen streifte das Auto einer 54-jährigen Frau. Beide Autos kamen von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Die 54-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen geborgen werden. Der Unfallverursacher hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut. Die B36/B535 in Richtung Schwetzingen war bis 4.10 Uhr gesperrt.