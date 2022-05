per Mail teilen

Bei einem LKW-Unfall auf der Autobahn 81 bei Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Freitagmorgen die beiden Fahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Lastwagen einander aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls ist ein Auflieger umgekippt, ein weiterer ist in den Graben gerutscht. Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart ist gesperrt.