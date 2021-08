per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einer Ziegenherde ist eine 62-jährige Radfahrerin in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Ein Viehtreiber war mit seinen zwölf Ziegen am Fahrbahnrand unterwegs. Die Radfahrerin näherte sich von hinten. Als die Ziegen über die Straße liefen, stürzte sie. Ein Rettungshubschrauber musste sie in eine Klinik fliegen. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es einen Kontakt mit den Tieren gab oder ob die Frau sich einfach erschrocken hat.