Vier Schwerverletzte bei Autounfall

Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Buchen und Bödigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Dienstagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 17-Jähriger Fahranfänger mit seiner Mutter in Richtung Buchen unterwegs. Beim Überholen geriet der Wagen ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein nachfolgender Pkw krachte daraufhin in die Unfall-Fahrzeuge. Der 17-Jährige und die Autofahrerin wurden schwer verletzt und kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Mutter des 17-Jährigen und der Fahrer des dritten Unfallfahrzeugs erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Auch sie kamen in eine Klinik. Die Landesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.