Ein Mann ist am Montag in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Sportwagen durch seine Garage gefahren und schließlich im Garten gelandet. Er verletzte sich leicht, so die Polizei.

Die Feuerwehren Brühl und Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Montagnachmittag zu einem besonderen Einsatz gerufen worden: Ein Mann durchbrach mit seinem Sportwagen seine Garage in Brühl und landete anschließend im Garten. Das teilte die Feuerwehr Brühl mit. Autofahrer wurde leicht verletzt Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Fahrer schon mithilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geklettert. Nach Angaben der Polizei verletzte er sich bei dem Unfall leicht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Vermutlich habe der Mann Gas und Bremse verwechselt, sagte ein Polizeisprecher.