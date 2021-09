Verkehrsunfall mit drei Kleinkindern

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) drei Kinder im Alter von ein, zwei und vier Jahren leicht verletzt worden. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Die 33-jährige Mutter war mit ihren Kindern auf der L612 unterwegs. Beim Abbiegen in Richtung Unterhof (Rhein-Neckar-Kreis) übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden Pkw, es kam zur Kollision. Die drei Geschwister wurden zur Beobachtung in eine Kinderklinik gebracht. Sie konnten das Krankenhaus aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf rund 15.000 Euro.