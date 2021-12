Unfall mit gelösten Radmuttern

In Hardheim (Neckaar-Odenwald-Kreis) hat eine Autofahrerin einen Unfall verursacht, weil die Radmuttern an ihrem Mercedes gelöst waren. Laut Polizei hatte sich während der Fahrt ein Hinterrad gelöst. Nach einer Vollbremsung rollte das Rad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Ein Techniker stellte fest, dass die Muttern auch an einem weiteren Rad locker waren. In der Vergangenheit hatte die Polizei im Neckar-Odenwald-Kreis schon mehrfach ähnliche Vorkommnisse mit gelösten Radmuttern gemeldet.