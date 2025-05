In Mauer hat ein Lkw am Freitagmorgen eine Frau erfasst. Sie starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Offenbar übersah der Fahrer die Fußgängerin beim Abbiegen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Freitagmorgen gegen 8:45 Uhr eine 55-jährige Frau von einem Tanklastzug erfasst und überrollt worden. Sie geriet unter den Lkw und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau erlitt laut Polizei bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie - trotz Reanimation - noch an der Unfallstelle starb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin in Mauer Wie ein Polizeisprecher sagte, habe der 57-jährige Fahrer des 18-Tonners die Fußgängerin wohl übersehen, als er mit seinem Lkw von einem Parkplatz hinter der Kirche auf die Kirchstraße einbiegen wollte. Nach Angaben der Polizei waren die betroffenen Straßen während der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt, sind inzwischen aber wieder frei. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang zu klären.