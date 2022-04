Nach Wendemanöver: Unfall mit mehreren Verletzten

per Mail teilen

Am Sonntagnachmittag kam es im Mannheimer Stadtteil Pfingstberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei wurden insgesamt sechs Personen verletzt, eine von ihnen schwer.

Ein 53-jähriger BMW-Fahrer war Richtung Mannheim-Rheinau unterwegs und wollte offenbar kurz vor der Überleitung zur B36 wenden. Ein von hinten nahender 35-jähriger Opel-Fahrer war nach Angaben der Polizei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass die Fahrzeuge kollidierten. Danach prallte der Opel links auf einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter und blieb dort stehen. Der BMW kam dagegen am rechten Straßenrand zum Stehen.

Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder

Vier der insgesamt fünf Insassen des Opel - darunter auch zwei Kinder - wurden leicht verletzt, die Beifahrerin schwer. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, seine beiden Mitfahrerinnen kamen ohne Verletzungen davon. Alle sechs Verletzten wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 50.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.