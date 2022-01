per Mail teilen

Bei einem Autounfall in Mannheim ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Laut Polizei war ein 22-Jähriger zu schnell mit seinem Wagen unterwegs. Er prallte dabei gegen ein neben ihm fahrendes Auto. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und prallten 100 Meter weiter gegen Betonleitwände. Die Fahrer wurden leicht verletzt. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis Mitternacht.