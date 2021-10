per Mail teilen

Vier Autoinsassen sind in der Nacht zum Samstag bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Käfertal verletzt worden. Einer der Beifahrer schwer. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Laut Polizei hatte ein 55-jähriger Autofahrer die Vorfahrt an einer Kreuzung missachtet. Der Schaden durch den Zusammenstoß liegt bei rund 25.000 Euro.