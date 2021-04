per Mail teilen

Nach einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und zwei Autos ist die B 38a zwischen Mannheim-Neuhermsheim und dem Mannheimer Kreuz gesperrt. Eine Person wurde schwer verletzt.

Eine weitere Person wurde ebenfalls verletzt, wie schwer, ist laut Polizei noch offen. Ein Autofahrer sei zunächst in die Mittelleitplanke gefahren und dann beim Wieder-Einscheren auf die Fahrspur in ein nachfolgendes Auto geprallt, so die Polizei.

Schwerer Unfall am Mittwoch am Mannheimer Kreuz René Priebe

Autos stoßen mit Lkw zusammen und landen auf Grünstreifen

Beide Fahrzeuge stießen daraufhin mit einem Lkw zusammen und landeten auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Rettungskräfte bargen den schwer verletzten Unfallverursacher aus seinem Wagen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Warum er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ermittelt jetzt die Polizei.

Bundesstraße bleibt vorerst gesperrt

Solange bleibt die B 38a in Richtung Mannheim-Feudenheim gesperrt, der Verkehr wird laut Polizei am Mannheimer Kreuz abgeleitet, dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen.