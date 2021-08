per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der L600 in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagabend die 75-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt worden. Der 77-jährige Fahrer hatte laut Polizei beim Abbiegen einen Pkw übersehen und prallte mit dem Wagen zusammen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die L600 wurde wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten über zwei Stunden lang voll gesperrt.