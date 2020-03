Bei einem Verkehrsunfall in Mauer ist am Montagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Er hatte die Vorfahrt eines Tanksattelzuges übersehen. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro. Die B 45 war vorübergehend einseitig gesperrt. mehr...