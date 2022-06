Auto bei Unfall überschlagen - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Heidelberg-Handschusheim ist in der Nacht auf Donnerstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann geriet laut Polizei mit seinem Auto an den Randstein, danach verlor er die Kontrolle über das Auto. Die Polizei teilte mit, es gebe Hinweise, dass der Mann Alkohol im Blut hatte. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden. Das Auto des Mannes hatte nach dem Bordstein-Kontakt ein Gebäude gerammt, zwei Geländer durchbrochen und war am Ende gegen einen Blumenkübel aus Stein gestoßen. Durch die Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach bei einem Leihräder-Ständer liegen. Mehrere Fahrräder seien dabei stark beschädigt worden, so die Polizei. Herumfliegende Trümmer trafen einen geparkten Wagen und eine Hausfassade. Der Fahrer erlitt mehrere Verletzungen, war aber ansprechbar. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.