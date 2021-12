per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Dienstagmorgen laut Polizei zwei Personen verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer war dort in einer Kurve einem Reh ausgewichen, das die Fahrbahn überquerte. Der Lkw geriet dadurch in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Die L 631 musste zeitweise voll gesperrt werden.