Bei einem Unfall in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) hat sich am Mittwochabend ein Auto überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 36-jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Er war mit einem beladenen Gespann zusammengeprallt, die Ursache ist noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 110.000 Euro. Die B 27 war in Hardheim während der Unfallaufnahme eine Stunde lang voll gesperrt.