Glasflaschen, Scherben und Getränkekisten haben am Mittwochabend die Auffahrt zur A5 bei Walldorf blockiert.

Weil ein Lkw in einer Kurve seine Ladung verloren hat, blieb die Autobahnauffahrt bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) teilweise bis in die Nacht auf Donnerstag gesperrt.

Ein Lkw hatte gegen 17 Uhr am Mittwochabend seine Ladung in einer Kurve zur Autobahn 5 verloren. Dem Fahrer sei nichts passiert, so ein Sprecher der Polizei. Er nannte eine nicht sachgemäß gesicherte Ladung als Unfallursache.

Spezialfirma reinigt Fahrbahn nach Unfall auf A5

Die Aufräumarbeiten haben mehrere Stunden in Anspruch genommen und wurden von der Feuerwehr unterstützt, so die Polizei. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm eine Spezialfirma. Bis in die Nacht war eine Spur an der Unfallstelle bei Walldorf gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.