Bei einem Unfall auf der Landesstraße 582 bei Osterburken-Bofsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Freitagnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war es dort nach einem misslungenem Überholmanöver eines Autofahrers zwei Mal zu einer Kollision zwischen jeweils zwei Fahrzeugen gekommen. Demnach hatte der Unfallverursacher versucht, mit seinem Auto in einer Kurve einen Lkw zu überholen. Ein entgegenkommender Wagen wich laut Polizei in den Grünstreifen aus, doch ein darauffolgendes Auto krachte in das Fahrzeug, das den Lastwagen zu überholen versucht hatte. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Drei der vier Schwerverletzten mussten per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden, die vierte Person wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.