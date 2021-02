Bei einem Verkehrsunfall auf der B45 nahe Bammental am Dienstagmorgen sind zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei war ein Autofahrer an einer Ampel mit dem Heck eines vor ihm stehenden Lkws zusammengestoßen. Dabei verletzt sich der Autofahrer am Kopf. Er wurde daraufhin in eine Klinik gebracht. Der Lkwfahrer verletzte sich nur leicht. Die B45 war kurzfristig wegen Aufräumarbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.