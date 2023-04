Busunfall mit mehreren Verletzten bei Mühlhausen

per Mail teilen

An einer Kreuzung der B39 bei Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hat es einen schweren Unfall gegeben. Beteiligt waren mehrere Autos und ein Linienbus. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Laut Polizei sind bei dem Frontalzusammenstoß auf der B39 bei Mühlhausen drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Aufgrund von Reiningungsmaßnahmen ist die Fahrbahn weiterhin gesperrt.

B39 bei Mühlhausen: Unfall beim Abbiegen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 21 Jahre alter Mann am Mittwochabend von Mühlhausen kommend in Richtung Angelbachtal unterwegs, als er beim Abbiegen die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Autos unterschätzte. In der Folge soll eines der beiden Autos gegen einen Linienbus geschleudert worden sein.

Bei einem Unfall bei Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sind am frühen Mittwochabend drei Personen verletzt worden. René Priebe/PR-Video

Drei verletzte Personen

Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos verletzte sich laut Polizei hierbei leicht, ihre Beifahrerin wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.