Bei einem Unfall auf der B36 zwischen den Abfahrten Mannheim- Rheinau und Pfingstberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete offenbar.

Laut Polizei waren an dem Unfall gegen 8:45 Uhr drei Fahrzeuge beteiligt. Zwei gingen in Flammen auf. Über den genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Behinderungen auf der B36 - Unfallverursacher flüchtet offenbar

Einer der Verletzten sagte den Beamten gegenüber aus, der Unfallverursacher sei weitergefahren. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Wegen des Unfalls kommt es in Fahrtrichtung Mannheim auf der B36 zu Behinderungen. Zunächst war die Strecke voll gesperrt. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Der Verkehr wird über den Standstreifen umgeleitet.