Fahrbahn nach Unfall voll gesperrt

Bei einem Unfall auf der B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntagvormittag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Streckenabschnitt wegen Reinigungsarbeiten derzeit voll gesperrt, weil sich Fahrzeugöl über beide Fahrstreifen und in beide Richtungen ausgebreitet hat. Der Autofahrer war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und über die Gegenfahrbahnen in die Leitplanken geschlittert. Von dort aus schleuderte er über die Fahrbahnen zurück und blieb mit seinem Wagen im Graben liegen.