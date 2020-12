per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A6 bei Reilingen sind am Mittwochvormittag zwischen Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen sind derzeit blockiert. Der Verkehr wird über die linke Spur an der Unfallstelle vorbei geleitet.