Bei einem Unfall auf der A 659 sind am Freitagabend bei Viernheim (Kreis Bergstraße) mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Autofahrer kurz vor der Ausfahrt Viernheim-Ost die Spur gewechselt und hatte dabei ein Auto auf der linken Spur übersehen. Beide Autos gerieten ins Schleudern, ein Wagen prallte mit einem Lkw zusammen. Der 55-jährige Verursacher und zwei Kleinkinder in dessen Auto wurden schwer verletzt. Der Fahrer in dem anderen Auto wurde leicht verletzt.