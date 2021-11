Bei einem Unfall auf der A5 in Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochmorgen eine Person verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Volvo Fahrer ein Stauende zu spät erkannt, war auf den Seitenstreifen ausgewichen und dort mit einem stehen PKW- Anhänger zusammengeprallt. Offenbar war der Unfallverursacher zu schnell unterwegs, so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.