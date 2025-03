per Mail teilen

Als eine Mutter mit ihren zwei Söhnen in ihr geparktes Auto einsteigen wollte, wurden sie von einem SUV-Fahrer gerammt, der die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

Auf einem Parkplatz in der Nähe des Fußballleistungszentrums in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) kam es am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall mit drei Verletzten. Eine 35-jährige Mutter war laut Polizeibericht gerade dabei, mit ihren drei und zehn Jahre alten Söhnen ins Auto zu steigen, als ein 59-jähriger Mann auf dem Parkplatz die Kontrolle über seinen Mercedes-SUV verlor.

Zehnjähriger wird mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der zehnjährige Junge wurde bei der anschließenden Kollision schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Sein dreijähriger Bruder erlitt einen Schlüsselbeinbruch, die Mutter der beiden kam mit Prellungen davon.

Passanten helfen bei Anheben des Wagens, um Kind zu befreien

Die Polizei bestätigt, dass Passanten dabei geholfen haben, den SUV anzuheben, um den Zehnjährigen zu befreien. Er war unter dem Wagen eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher unklar.