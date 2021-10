per Mail teilen

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen einen Unfall auf der A6 bei Sinsheim verursacht. Laut Polizei schleuderte er in einer Baustelle zwischen Leitplanken und der Betongleitwand hin und her. Die Fahrbahn war laut Polizei mit Trümmerteilen übersäht. Der 24-Jährige hatte über zwei Promille Alkohol im Blut - er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei rund 40.000 Euro.