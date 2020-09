Der Vogel, der bei dem Unfall auf der A5 am Kreuz Walldorf mit einem Tiertransport entflogen war, wurde eingefangen. Die Polizei versucht herauszufinden, ob der Transport der Tiere legal war.

Bislang konnte nicht geklärt werden, ob der Tiertransport mit einem Nashornvogel und einem kleinen weiblichen Löwenbaby legal war oder nicht. Die Löwin hatte einen Chip und Transportpapiere. Da der Transport aber aus der Slowakei kam, müssen die Papiere nach Angaben eines Polizeisprechers erst übersetzt werden. Bislang konnten weder der Unfallverursacher noch die drei Insassen des slowakischen Vans vernommen werden.

Löwenbaby wurde von der Holzbox in einen Transportkäfig umgesetzt

Fahrer des Kleinbusses soll eingeschlafen sein

Bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen im Baustellenbereich wurden die vier Personen eingeklemmt und verletzt.

Nach neuesten Erkenntnissen soll der 54-jährige Fahrer des Kleinbusses mit Anhänger während der Fahrt eingeschlafen sein. Laut der Unfallermittler der Autobahnpolizei Walldorf war er deshalb auf einen vor ihm abbremsenden Sprinter aufgefahren. Der wiederum wurde auf einen Sattelzug geschleudert. Die drei slowakischen Insassen des Kleinbusses mit Anhänger und der Sprinterfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vermisster Nashornvogel eingefangen

Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Kleinbus aus der Slowakei Tiere - ein Löwenbaby in einer Holzbox und ein Vogel. Die Tiere blieben unverletzt. Laut Feuerwehr Walldorf war der Vogel entflogen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen Nashornvogel, der einem Tukan ähnelt. Laut Polizei hatten Zeugen das Tier am Dienstagnachmittag bei der Kiesgrube nahe Kronau gesichtet. Die Tierrettung wurde erneut alarmiert und der Vogel konnte eingefangen werden. Dazu wurde er mit Wasser bespritzt, so dass er vorübergehend flugunfähig war.

Michael Sehr von der Tierrettung mit dem Nashornvogel

Polizei ermittelt wegen des Tiertransports

Die Berufstierrettung Rhein-Neckar war auch direkt nach dem Unfall verständigt worden. Nach ihren Angaben war die aufgefundene kleine Löwin in einer Holzbox transportiert worden. Die Tierrettung brachte nach eigenen Angaben das Löwenbaby zum Reptilium Landau, weil dort jemand erreichbar war. Später wurde von einem Tierarzt in Landau festgestellt, dass die Löwin siebeneinhalb Wochen alt ist.

Löwe in Kofferraum



Nach jetzigem Erkenntnisstand sollte der Transport von der Slowakei aus nach Spanien in den Raum Barcelona gehen. Ob dieser Transport rechtmäßig war und die tierschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden, wird zurzeit noch ermittelt.