Bei einem Unfall auf der A6 bei Dielheim sind mehrere Personen verletzt worden - eine davon lebensgefährlich. Die Autobahn in Richtung Mannheim ist derzeit voll gesperrt.

Auf der A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) kommt es derzeit wegen zwei Unfällen zu starken Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei sind in Richtung Mannheim am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr ein Auto und ein Lkw kollidiert. Dabei wurde der Pkw von dem Laster in die Leitplanken geschoben. Eine Person ist lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere erlitten leichte bis schwere Verletzungen. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt.

Folgeunfall auf A6 durch Trümmerteile und Schotter

Durch umherfliegende Trümmerteile kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Folgeunfall. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein Lkw-Fahrer wegen des Unfalls in der Gegenrichtung so stark ab, dass er große Teile seines geladenen Schotters verlor. Durch die Ladung und die Trümmerteile wurden insgesamt fünf Autos beschädigt. Bei dem Folgeunfall wurde laut Polizei niemand verletzt. Für die Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr über den Standstreifen und den rechten Fahrstreifen gelenkt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.