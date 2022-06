per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen eines Angehörigen der US-Armee aufgefahren. Dieser bildetet mit seinem Zivilfahrzeug den Schluss eines langsam fahrenden Militär Konvois. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin des US-Fahrzeugs kamen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war in Richtung Mannheim rund drei Stunden voll gesperrt.