Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen eine Ampel geprallt und wurde leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Weshalb der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen.