Unfallstelle übersehen - Sieben Verletzte auf A6

Ein 37 Jahre alter Transporterfahrer hat auf der A6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) am Sonntag eine abgesicherte Unfallstelle übersehen und ist gegen einen Streifenwagen der Polizei geprallt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Streifenwagen durch den Aufprall in einen Krankentransportwagen geschleudert. Dabei wurden die beiden Insassen des Transporters, die Besatzung des Streifenwagens, die Besatzung des Krankentransportwagens und eine 21-Jährige, die nach einem Wildunfall mit ihrem Fahrzeug behandelt wurde, leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung waren zwei der drei Fahrspuren in Richtung Mannheim rund sieben Stunden gesperrt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Auf der Autobahn war wenig Verkehr, es kam zu keinem Stau.