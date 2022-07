Zwei Unfälle auf A5 und A6 - mehrere Verletzte

Zwei Unfälle auf der A6 bei Reilingen und der A5 bei Walldorf (beide Rhein-Neckar-Kreis) haben am Dienstagnachmittag Polizei und Rettungskräfte in Atem gehalten. Bei dem Unfall auf der A6, an dem auch ein Tanklastzug beteiligt war, wurden zwei Personen verletzt. Bei dem Unfall auf der A5 wurde ein Lkw-Fahrer im Fahrerhaus eingeklemmt, er sei vermutlich schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Laut Polizei war dort ein Lkw auf einen anderen aufgefahren. Die Ursache ist unklar. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A5 musste in Richtung Norden voll gesperrt werden, es kam zu einem längeren Stau. Wegen des Unfalls kurz zuvor auf der A6 bei Reilingen musste die Fahrbahn Richtung Mannheim ebenfalls voll gesperrt werden. Was dort genau passiert ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Verkehr wurde am Walldorfer Kreuz abgeleitet.