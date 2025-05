per Mail teilen

Auf der A6 bei Rauenberg ist ein Lkw auf ein Wohnmobil aufgefahren. Bei dem schweren Unfall gab es mehrere Verletzte. In der Gegenrichtung gab es ebenfalls einen Unfall.

In der Mittagszeit kam es am Freitag zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Lkw sowie ein Wohnmobil auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und schob die Fahrzeuge aufeinander.

Hund im Wohnmobil leicht verletzt

Der 82-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch seine 77-jährige Beifahrerin sowie der 63-jährige Unfallverursacher im Lkw erlitten schwere Verletzungen.

In dem Wohnmobil hat sich, so die Polizei, außerdem ein Hund aufgehalten, weshalb die Tierrettung im Einsatz war. Mittlerweile gehen die Beamten davon aus, dass er sich wohl nur leichte Verletzungen zugezogen hat. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 70.000 Euro. Die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim war voll gesperrt, mittlerweile sind zwei Spuren wieder befahrbar.

Zweiter Unfall auf der A6 bei Sinsheim

Einige Kilometer entfernt, auf der A6 bei Sinsheim hat sich am frühen Nachmittag ein zweiter Unfall ereignet, allerdings in Fahrtrichtung Heilbronn. Laut Polizei ist dort ein Auto mit Wohnmobilanhänger ins Schlingern geraten und der Anhänger kippte. Auch hier war die Autobahn voll gesperrt - inzwischen sind alle drei Spuren wieder frei.