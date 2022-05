Zwei Verletzte nach Unfall auf der A6

Nach einem schweren Unfall auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen sind am Donnerstagmittag nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden. Einer davon schwer. Sie wurden mit zwei Rettungswagen in verschiedene Kliniken transportiert. Der Rettungshubschrauber war nicht zum Personentransport an die Unfallstelle beordert worden, sondern zum schnelleren Transport des Notarztes, so die Polizei. Zunächst hatte sich ein drei Kilometer langer Rückstau gebildet. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.