Wegen eines brennenden Fahrzeugs hat die Polizei am Dienstagabend die A 6 zwischen Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) und Mannheim-Rheinau für eine halbe Stunde in beiden Richtungen sperren müssen. Es habe stark und weithin sichtbar geraucht, so die Polizei. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist unklar. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Verletzt wurde niemand.