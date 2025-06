Bei einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstag ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei ist er mit seinem Lkw auf ein Stauende geprallt.

Auf der A6 ist am Donnerstagmittag bei einem schweren Unfall in der Nähe von Sinsheim ein 58 Jahre alter Lastwagenfahrer gestorben. Zwei weitere Lkw-Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 58-jährige Lkw-Fahrer in ein Stauende gefahren. Der Grund ist unklar. Am Ende des Staus stand ein unbeladener Tanklastzug. Der Tanklaster wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Sattelzug geschoben.

Drei Lkw waren an dem Unfall auf der A6 bei Sinsheim beteiligt. EinsatzReport24

Lkw-Unfall auf A6: Bergungsarbeiten wohl bis zum Abend

Die Polizei hat die A6 in Richtung Mannheim wegen des Unfalls gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Steinsfurt ausgeleitet. Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei wohl bis Donnerstagabend dauern.