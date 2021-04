per Mail teilen

Auf der A6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat es in der Nacht zum Dienstag einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Laut Polizei war ein Fahrzeug auf ein stehendes Auto mit einer Panne am Fahrbahnrand aufgefahren. Die A6 war danach kurzzeitig voll gesperrt. Die Autos waren in Richtung Heilbronn aufeinander geprallt. Rettungskräfte waren im Einsatz, verletzt wurde nach ersten Polizei-Angaben niemand.