Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der A6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Wagen gegen die Mittelleitplanke geprallt. Er war laut Polizei trotz widriger Verkehrsverhältnisse zu schnell unterwegs. Der Mann blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die A6 in Richtung Mannheim teilweise gesperrt.