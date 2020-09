Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Bürstadt und Worms kam am Freitagnachmittag ein 64 Jahre alter Autofahrer ums Leben. Er war laut Polizei mit seinem Auto auf ein weiteres Auto an einem Stauende aufgefahren. Die Polizei vermutet, dass der 64-Jährige vermutlich zuvor gesundheitliche Probleme hatte. Er starb noch an der Unfallstelle. In Mannheim ist am Freitag am Marktplatz in der Innenstadt ein 82-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei vom Fahrradweg plötzlich auf die Fahrbahn geschwenkt, dabei erfasste ihn ein Auto. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz danach seinen Kopfverletzungen erlag.