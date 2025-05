Sandhausen: Unbekannter springt vor Fanbus

Letzter Spieltag in der Dritten Liga: Fußballfans von Viktoria Köln bekamen einen Riesenschreck. Bei der Anfahrt zum Stadion des SV Sandhausen sprang ein Mann vor den Bus.

Es war kurz vor 13:00 Uhr am Samstag. Letzter Spieltag für den SV Sandhausen, der bereits als Absteiger in die Regionalliga feststand. Als der Fanbus von Viktoria Köln bereits fast am Stadion in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) war, musste der Busfahrer plötzlich abbremsen: Ein Unbekannter war direkt auf die Fahrbahn vor den Bus gesprungen.

Glück im Unglück: Der Busfahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Allerdings gab es laut Polizei sieben Leichtverletzte im Bus. Einer von ihnen stieß mit seinem Kopf gegen die Frontscheibe. Als der Bus stand, schlug ein anderer Mann mit einem noch unbekannten Gegenstand die Fahrerscheibe des Busses ein. Weil der Busfahrer weitere Übergriffe auf den Bus befürchtete, gab er wieder Gas. Dabei beschädigte er mehrere geparkte Fahrzeuge.

Sandhausen: Hintergründe und Sachschaden noch unklar

Wie hoch der Sachschaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Auch die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei in Sandhausen sucht jetzt Zeugen. Sie ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung.