Drei Unbekannte Täter haben am Dienstagabend ein Wettbüro in Mannheim-Herzogenried überfallen. Laut Polizei betraten sie die Geschäftsräume gegen 21.30 Uhr und sprühten den anwesenden Personen Reizgas ins Gesicht. Einer der Täter bedrohte sie außerdem mit einer Pistole. Dann versuchten die Täter vergeblich, an das Bargeld in der Kasse zu kommen. Anschießend flüchteten sie in einem Auto mit Mannheimer Kennzeichen. Die Fahndung verlief ergebnislos.