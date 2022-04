Unbekannte stehlen Baucontainer samt Inhalt

Unbekannte haben in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen kompletten Baucontainer samt Inhalt gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter irgendwann am vergangenen Wochenende auf das Gelände mit dem Container eingedrungen waren. Dort haben sie das Schloss eines Zauns rund um den Container geknackt und den mehrere hundert Kilo schweren und etwa zweieinhalb Meter langen Behälter auf einen Laster geladen. In dem Container befanden sich diverse Arbeitsmaterialien, der Diebstahlsschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei such nach eigenen Angaben nun Zeugen, die zwischen Samstagabend und Montagmittag möglicherweise den Abtransport im Hockenheimer Gewerbegebiet Talhaus beobachtet haben.