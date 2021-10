Unbekannte fluten Kinderkrippe

per Mail teilen

Unbekannte haben in der Kinderkrippe des katholischen Kindergartens in Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) einen Schaden von mehreren 10.000 Euro angerichtet. Laut Polizei hatten die Täter ein Kleinkind-WC mit Toilettenpapier verstopft und die Spülung manipuliert. Das Becken lief über, die Krippe wurde vollständig mit Wasser überschwemmt. Die Polizei geht davon aus, dass die Krippe bis Ende des Jahres geschlossen bleibt. Das Gebäude war erst vor wenigen Wochen renoviert worden. Die Tat soll in der Nacht zum Montag geschehen sein. Die Polizei sucht Zeugen.