Die Caritas Mannheim und zwei ihrer Quartierbüros in den Stadtteilen Rheinau und Schönau haben den 2. Platz beim Umweltpreis der Erzdözese Freiburg verliehen bekommen. Das Preisgeld ist 3.000 Euro. In den zwei Quartierbüros bietet die Caritas in Gemeinschaftsgärten Aktionen für die Stadtteilbewohner, die größtenteils in Mietwohnungen leben.