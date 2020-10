In Heidelberg tritt am Montag der erste Klimaschutz- und Umweltbürgermeister der Stadt sein Amt an. Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) leitet laut Stadt Heidelberg landesweit das erste Dezernat für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität. Es wurde eigens in der Verwaltung neu eingerichtet. Der 43-jährige Schmidt-Lamontain war zuletzt in Dresden dritter Bürgermeister und für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr zuständig. In Heidelberg umfasst sein Dezernat III künftig die Ämter für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, das Landschafts- und Forstamt, die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sowie das Amt für Verkehrsmanagement.