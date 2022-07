Entscheidung über Neckargemünder Rainbach-Bebauung erneut vertagt

Eigentlich wollte der Neckargemünder Gemeinderat (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstagabend über die neue Bauvoranfrage entscheiden. Nun muss der Investor noch mal nachbessern.

Nach Angaben der Stadt sind die vom Investor vorgelegten Pläne dem Großteil der Gemeinderäte immer noch zu massiv. Sie entsprächen nicht der Reduzierung, die nach den letzten Verhandlungen vorgesehen waren. Bereits vor der Gemeinderatsitzung war der Ortschaftsrat zu dem gleichen Ergebnis gekommen.

22 Gemeinderäte stimmten dafür, dass die Entscheidung über die Bauvoranfrage nochmals vertagt wird, drei waren gegen die Vertagung, zwei enthielten sich.

Die neuen Pläne entsprechen nur zum Teil dem "Letter of Intent"

Der Investor will auf dem Gelände der früheren Gaststätte "Die Rainbach" vier Gebäude mit Wohnungen und Seminarräumen bauen. Der ursprüngliche Bebauungsplan wurde im letzten Herbst durch einen Bürgerentscheid gekippt.

Danach wurde an einem runden Tisch ein sogenannter "Letter of Intent", also eine Absichtserklärung, erarbeitet, die die Planungsgrundsätze regelt. Sie sehen unter anderem vor, dass das frühere Gaststättengebäude erhalten bleibt. Da der neuste Entwurf den Planungsgrundsätzen nicht komplett entspricht, müsse es eine Nachschärfung geben, so eine Sprecherin der Stadt Neckargemünd.

Ende April soll die Bauvoranfrage erneut auf den Tisch kommen

Nun soll der Gemeinderat bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. April entscheiden, wie es mit der Rainbachbauung weitergeht.

Um das Bauprojekt "Rainbach 2.0" wird seit Frühjahr 2021 gestritten. Bevor die Pläne bekannt wurden, hatte das traditionsreiche Gasthaus mehrere Jahr leergestanden.